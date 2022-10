Racing superó a Atlético Tucumán y es el escolta del campeonato

Racing no deja de sumar en el torneo.

Liga Profesional de Fútbol Racing no puede relegar puntos frente a Defensa para seguir arriba

Ya en el complemento, decayó en el arranque el nivel del equipo de Fernando Gago pero el rival no supo lastimarlo para llegar al descuento y meterse en partido, por lo que el local volvió tomar el dominio del juego con puntos sumamente altos como Carbonero, Copetti y Mena, entre los más destacados del encuentro.

De esta manera, Racing selló el triunfo y alcanzó la línea de Atlético Tucumán en la tabla de posiciones: ambos equipos tienen 44 puntos y son escoltas de Boca, que debe el partido con Gimnasia y Esgrima La Plata, a falta de tres fechas para culminar la competencia.

Además, la "Academia" concretó la clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que Atlético Tucumán permanece fuera de los puestos de Sudamericana, a un punto de Newell´s y Defensa y Justicia -los últimos que entrarían hasta el momento-.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1579624029983735808 "VAMOS A SALIR CAMPEONES"



Enzo Copetti, tras el triunfo clave de Racing ante Atlético Tucumán en el Cilindro. pic.twitter.com/5rnpdlhRTG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2022

Esta es la síntesis:

Fecha 24.

Racing 2 - Atlético Tucumán 0.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Yael Falcón Pérez.

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Emiliano Vecchio; Matías Rojas, Enzo Copetti y Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 5m Copetti (R); 43m Mena (R).

Cambios en el segundo tiempo: 18m Cristian Menéndez por Tesuri (AT) y Augusto Lotti por Ruiz Rodríguez (AT); 22m Carlos Alcaraz por Rojas (R) y Jonathan Galván por Vecchio (R); 30m Ignacio Maestro Puch por Coronel (AT) y Gabriel Hauche por Carbonero (R); 34m Eugenio Isnaldo por Pereyra (R); 37m Edwin Cardona por Copetti (R) y Jonathan Gómez por Piovi (R).

