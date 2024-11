Quién es Enzo Barrenechea: la inesperada apuesta de Lionel Scaloni para la Selección Argentina

Actualmente, en el Valencia de España, Barrenechea llega como un refuerzo sorpresivo para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay y Perú. Formado en las inferiores de Newell’s Old Boys, Barrenechea dio un salto inesperado cuando fue vendido al FC Sion de Suiza a los 18 años, sin haber debutado en Primera. Desde allí, su carrera se aceleró cuando Juventus lo fichó, aún sin experiencia en ligas de renombre. “Fue una decisión difícil cuando vino la propuesta de la Juventus. No me veía en otro club que no sea Newell's… pero era un gran paso en mi carrera”, comentó Barrenechea en una entrevista con Gastón Edul.