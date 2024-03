Quién es el jugador mendocino que fue borrado de Boca

Diego Martínez no le dará continuidad en el Club Atlético Boca Juniors.

El volante de 23 años había arribado a mediados de 2023 como una apuesta para ser recambio en el elenco de Jorge Almirón, pero nunca se pudo ganar un lugar. Incluso, durante la Copa Libertadores, que fue el gran objetivo del Xeneize en la temporada pasada, no sumó siquiera un minuto . Fue al banco de suplentes ante Racing en la ida y repitió en toda la serie con Palmeiras, pero no estuvo convocado para la final contra Fluminense.

Martínez lo uitlizó en los amistosos -ante Gimnasia y Tiro, donde convirtio, y Talleres- y fue titular en el debut ante Platense, cuando sumó 68 minutos y tuvo una actuación discreta, aunque dio una gran asistencia para Miguel Merentiel que no pudo convertir. Volvió a aparecer de entrada en la quinta fecha ante Central Córdoba, en el 2-0 conseguido en la Bombonera.

Su última participación fue en el encuentro siguiente ante Lanús, al ingresar media hora en la caída por 2-1. Desde entonces, no tuvo acción en el Superclásico contra River ni en los otros partidos. Según lo expone TyC Sports en su portal deportivo, esa falta de oportunidades, ya que compite directamente con Medina y Vicente Taborda por un lugar, sumado a la alta opción de compra con la que cuenta -cuyo monto no trascendió- empuja a que Bullaude le ponga fin a su ciclo en Boca, porque en el Consejo de Fútbol no piensan en realizar una erogación económica por él.