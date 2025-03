Quién es Benjamín Domínguez, uno de los convocados a la Selección Argentina

El nombre de Benjamín Domínguez apareció en la lista de Lionel Scaloni, en una decisión que dejó a varios sorprendidos. Es que el joven extremo de 21 años desplazó nada menos que a Alejandro Garnacho, quien no superó el corte final. La confianza del cuerpo técnico albiceleste en Domínguez quedó clara cuando el propio entrenador le comunicó la noticia personalmente. "Me mandó un mensaje Pablito Aimar y me dijo que estaba en la prelista. Después en la semana me mandaron el pasaje", relató Domínguez al llegar a Ezeiza, todavía con la emoción a flor de piel.