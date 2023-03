Qué dijo Rodrigo De Paul sobre la ausencia de Papu Gómez

Rodrigo De Paul, uno de los referentes del plantel, fue uno de los pocos que se refirió a la ausencia del ex San Lorenzo y Arsenal de Sarandí. “Que Ale no esté es un golpe porque es parte del grupo, estuvo en la Copa América, estuvo en la Finalissima, fue parte importante en la Copa del Mundo. Pero bueno, Sevilla no lo dejó venir”, comenzó su relato.