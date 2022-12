Qatar 2022: así son los botines de Messi

Lionel Messi preparó sus pertenencias para asistir al Estadio 974 con la misión de clasificar a la selección de Argentina a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y, en la previa al duelo ante Polonia, exhibió un lindo detalle escrito en los botines que utilizará por la tercera fecha del grupo C.

“Fue un desahogo muy grande para mí y para mi familia. Después del primer partido Mateo (uno de sus hijos) se fue llorando de la cancha y Thiago (el más grande) estuvo haciendo cuentas y yo le tuve que explicar que ganando los dos partidos estábamos clasificados. Ellos lo sufren igual que todos. Por suerte nos llevamos una alegría, nos pudimos acomodar para seguir dependiendo de nosotros. Ojalá que contra Polonia podamos lograr otra victoria que nos deposite al siguiente partido”, confesó el capitán de la Scaloneta después de vencer 2-0 a México.

A pesar de la derrota contra el elenco asiático, su esposa junto a sus tres hijos volvieron a decir presentes en el Estadio Lusail para apoyar a Leo de cara a ese cruce por la segunda fecha del grupo. Él destrabó el partido para encaminar la victoria y, luego de este resultado, Roccuzzo compartió un tierno mensaje para el jugador de 35 años.

image.png

“Cómo te amooo”, escribió una Antonela llena de emociones después del encuentro de la Pulga, quien fue seleccionado como el mejor jugador del duelo por la FIFA. Minutos antes de esa frase, la familia del autor del primer tanto celebró la victoria con dos tiernas fotos en las redes sociales. “¡Vamos Argentina!”, redactó ella junto a sus hijos.

“Esto no es un partido de tenis, no es Lewandowski contra Messi”, aclaró Czeslaw Michniewicz en la previa del choque entre Argentina y los europeos, clave en la definición del Grupo C del Mundial Qatar 2022

Este triunfo aligeró las tensiones en el plantel argentino. El equipo continúa dependiendo de si mismo para lograr la clasificación a los octavos de final del Mundial y el “10″ volverá a tener el apoyo incondicional de su familia, quienes ya se ubicaron en uno de los espacios del Estadio 974 para observar en detalle la labor de la Albiceleste.

image.png

En la imagen se puede observar que las cábalas siguen intactas porque volvieron a vestir la camiseta violeta que utilizaron en el encuentro ante el seleccionado latinoamericano. Esta casaca será la que utilice el conjunto de Lionel Scaloni en el cruce ante Polonia para cerrar su participación en el grupo C.

Fuente: Infobae.