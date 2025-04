Preocupación por el estado físico del compañero de Franco Colapinto en la F1

En el video viralizado en las redes sociales, se puede ver el momento exacto en que Doohan frena e intenta salir del monoplaza por sus propios medios, pero no logra hacerlo. Un mecánico de Alpine y el piloto de Haas, Esteban Ocon, fueron los encargados de ayudarlo a salir del auto con algo de dificultad. "En otra imagen a bordo se puede ver a Jack Doohan rengueando después de ir al pesaje. Esperemos que al australiano no le pase nada grave...", escribieron desde el medio francés Off Track.