Portugal perdió a otra de sus piezas claves para el Mundial

Según el periódico deportivo A Bola, el internacional portugués, de 25 años, se sometió a una resonancia magnética y, aunque aún no se han dado a conocer los resultados, se sabe que el tiempo de inactividad será superior a un mes, descartando por completo la posibilidad de que Diogo Jota vaya a Qatar 2022.

El ex Oporto y Wolverhampton sufrió una lesión en el gemelo el pasado domingo en el cotejo ante Manchester City y el mismo entrenador alemán del Liverpool Jurge Klopp señaló: "Sintió un fuerte dolor, pero no tengo ni idea de cómo es de grave. Verlo tendido en el suelo, no es bueno".