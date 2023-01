¿Por qué Enzo Fernández no cierra su pase al Chelsea?

Como en toda negociación, hasta que no está estampada la firma en el contrato, no hay nada cerrado y todo puede pasar. La novela que tiene a Enzo Fernández, Chelsea y Benfica no es la excepción por eso, a pesar de la expectativa mundial que genera lo que podría ser un pase récord, por el momento no hay acuerdo. ¿El motivo? Porque las partes están muy cerca y a la vez ninguna cede en los detalles finales.