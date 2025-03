¡Pobre Doohan! en Alpine salieron a bancarlo ante el fantasma de Colapinto

El australiano Jack Doohan no comenzó con el pie derecho su temporada en la Fórmula 1 en Alpine , en donde en el Gran Premio de Australia debió abandonar la carrera debido a un choque en la primera vuelta, y, ante la polémica que generó su rendimiento en las redes sociales, el jefe del equipo Oliver Oakes le mostró su apoyo.

Doohan mostró un sólido rendimiento en el fin de semana –donde estuvo muy cerca o hasta superó al francés Pierre Gasly- pero el mismo no se pudo ver reflejado durante la complicada carrera del domingo.

"Obviamente, es algo que no quieres que ocurra, pero no fue por una especie de incidente de carrera o hacer algo tonto. Fue realmente sorprendido y no fue el único. Así que por mi parte, es más o menos, ya sabes, darle un abrazo y vamos a ir en el próximo fin de semana", añadió.