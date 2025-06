Pep Guardiola tomó una fuerte determinación con el Diablito Echeverry ¿Qué pasó?

El ex futbolista de River Plate no tuvo la posibilidad de sumar muchos minutos dentro del terreno de juego, con tan solo dos partidos con la camiseta celeste del City . Pero, se ganó su lugar en la lista que presentó el director técnico español Pep Guardiola .

La movida de Pep Guardiola

Su convocatoria tiene una gran importancia a nivel institucional porque uno de los grandes apellidos del plantel no fue escrito en la lista que viajará a los Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes FIFA. El extremo izquierdo Jack Grealish no preparará ninguna valija, porque no se encuentra citado.

La drástica decisión que tomó Guardiola se debe a los bajos rendimientos del británico en la última temporada:

20 partidos en la Premier League, 1 solo gol, 1 asistencia y 3 tarjetas amarillas.