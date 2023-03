Pedro Pasculli, campeón del 86´, le contestó a De Paul

Pedro Pablo Pasculli, autor del gol contra Uruguay para avanzar en octavos de final, no anduvo con vueltas y le contestó al actual jugador del Atlético de Madrid. "Lo invito a De Paul a ver el Mundial 86 y nuestra selección que fue campeona invicta. Esta selección perdió con Arabia Saudita, que no nos había ganado nunca", dijo el campeón en México, junto a Diego Armando Maradona, en declaraciones en Súper Deportivo por Radio Villa Trinidad.

Luego, fundamentantó su postura y sacó chapa del título en condición de invicto del 86: "No creo que sea la mejor Selección de la historia. Hubo selecciones muy buenas. La del 78 que hacía divertir mucho a la gente. Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido. Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del mundo, de manera invicta. No perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vió el resto de las selecciones".

Para finalizar, y sin guardarse anda, concluyó: "Dice que esta selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor de la historia. ¿Cómo es eso? Dice que hubo otras selecciones con mejores jugadores, pero no son las mejores de la historia. Entonces le falta el respeto a sus compañeros, al decir que no eran los mejores. Nosotros fuimos los mejores en el 86, pero De Paul a ese Mundial no lo vió. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y nuestra Selección".