Paulo Dybala hizo algo maravilloso que todo Roma festejó

Tras el empate, Roma (29 puntos) quedó octavo y, por el momento, fuera de toda competencia continental, mientras Atalanta (30) está sexto.

Más resultados

Más temprano, Lazio, con Valentín Castellanos de titular, derrotó por 2 a 1 al Udinese, que contó desde el arranque del cotejo con Nehuén Pérez (ex Argentinos Juniors), Martín Payero (ex Boca Juniors) y Roberto Pereyra (ex River Plate).

Para la Lazio marcaron Luca Pellegrini (12m. PT) y el uruguayo Matías Vecino (31m. ST), mientras para el Udinese había marcado el empate parcial el brasileño Walace (14m. ST).

Por su lado, Salernitana, con el ingreso del exjugador de San Lorenzo, Agustín Martegani, cayó como local ante Juventus, por 2-1.

En la apertura de la jornada, Milan derrotó este domingo a Empoli por 3 a 0, de visitante, y se mantuvo en el tercer puesto.

El equipo milanés se impuso con goles del británico Ruben Loftus-Cheek a los 11 minutos, del francés Olivier Giroud a los 31m. y mediante un penal, ambos en el primer tiempo, y del marfileño Chaka Traoré, a los 43m. de la segunda parte.

= Resumen de la 19na. fecha =

. Viernes: Bologna 1-Genoa 1.

. Sábado: Inter 2-Hellas Verona 1; Frosinone 2-Monza 3; Lecce 1-Cagliari 1 y Sassuolo 1-Fiorentina 0.

. Domingo: Empoli 0-Milan 3; Torino 3 - Nápoli 0; Udinese 1 - Lazio 2; Salernitana 1 - Juventus 2 y Roma 1 - Atalanta 1.

= Posiciones=

Inter 48 puntos; Juventus 46; Milan 39; Fiorentina 33; Bologna 32; Atalanta y Lazio 30; Roma 29; Nápoli 28; Torino 27; Monza 25; Genoa y Lecce 21; Frosinone y Sassuolo 19; Udinese 17; Cagliari 15; Hellas Verona 14; Empoli 13 y Salernitana 12.