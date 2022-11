Patricio Loustau se despide del arbitraje en Mendoza

"Me espera un nuevo camino, con otros desafíos y la seguridad de sentir que estoy en paz, que estoy tranquilo porque he logrado la credibilidad, el respeto y el prestigio por los que tanto trabajé", manifestó Loustau a través de un comunicado.

"Miles de sensaciones he vivido en tantos años vistiendo la camiseta de árbitro. Lo que sí mantuve presente siempre fue el amor por el juego, por la pelota, por el fútbol, por este deporte maravilloso que me acompañó y seguramente me acompañará toda la vida", señaló Loustau.