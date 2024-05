Para gastar a tus amigos del Millo: cuántas veces "ayudó" el VAR a River

"Hay cosas que quedaron en evidencia. En el segundo tiempo los primeros 10/15 minutos se premió no jugar al fútbol y después bueno... Por suerte no fracturaron a Rodrigo Aliendro y después al jugador que amonestaron creo que merecía no seguir en el campo por la actitud antideportiva que tuvo en ese tumulto donde todos tenemos las pulsaciones altas", remarcó Demichelis.

El historial del Club Atlético River Plate con el VAR

-Semifinal de vuelta ante Lanús por Copa Libertadores 2017: en dicho año, el "Millonario" alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y se cruzó con Lanús al que le ganó la ida 1-0 en el estadio Monumental pero, en la vuelta y con el resultado 2-0 a favor, la tecnología se hizo presente en el estadio Néstor Díaz Pérez dejando un antecedente para el recuerdo. En el transcurso del primer tiempo, el delantero riverplatense Ignacio Scocco intentó eludir a Iván Marcone y la pelota da en la mano extendida del actual capitán de Independiente. El árbitro colombiano Wilmar Roldán no consideró infracción y el uruguayo Andrés Cunha, VAR principal aquella noche, conversó con el juez por el intercomunicador y no fue a verificar al monitor, dando a entender que no se consideraba penal dicha mano. En la jugada del 3-2 del "Granate", hubo un golpe violento de Román Martínez sobre Ariel Rojas que Roldán no sancionó con tarjeta roja. El VAR tampoco consideró que no debía sancionarse una jugada que hubiera invalidado el tanto de Lautaro Acosta. Dos minutos después, Gonzalo Montiel agarró de la camiseta a Nicolás Pasquini, quien ingresaba en el área y el juez no cobró penal. Sin embargo, el VAR lo llamó, lo vio y lo sancionó de manera correcta la pena máxima para que el paraguayo Alejandro Silva lo transforme en gol, logre el 4-2 para Lanús y acceda a la final.

-Cuartos de final de vuelta frente a Independiente por la Copa Libertadores 2018: un año después de ser perjudicado en la semifinal ante Lanús, River tenía revancha en el certamen y se enfrentaba a Independiente en una recordada serie que empezó con un 0-0 en Avellaneda y continuó con mucha polémica en Núñez. Corrían 17 minutos del primer tiempo cuando Ignacio Scocco le cometió infracción al uruguayo Gastón Silva con un planchazo que era de expulsión. El árbitro brasileño Anderson Daronco lo cobró con amarilla y el VAR tampoco la modificó. A los 27 minutos llegó, quizás, el pico más alto de River y el VAR desde su implementación. En el intento de despejar la pelota, Javier Pinola le metió un planchazo a Martín Benítez y debió ser expulsado por juego brusco desmedido pero el árbitro no cobró nada y no recurrió al VAR que le recomendó ver la jugada nuevamente. Ya con el partido liquidado 3-1 a favor del "Millonario", el arquero Franco Armani impactó con un rodillazo alto sobre el pecho del mediocampista Maximiliano Meza y le cometió un penal que Daronco no consideró que era así.

-Semifinal de vuelta ante Gremio de Porto Alegre por la Copa Libertadores 2018: después de la polémica serie ante Independiente, River debería enfrentarse con el vigente campeón Gremio de Porto Alegre que le ganó 1-0 en la ida en el estadio Monumental. En la vuelta, empezó perdiendo 1-0 pero le pudo dar vuelta con dos jugadas que levantaron dudas. A los 36 minutos de la segunda etapa, el "Millonario" se puso en partido con el gol del colombiano Rafael Santos Borré convertido entre su hombro y su brazo derecho tras un tiro libre de Gonzalo Martínez y fue avalado por el VAR. Aunque hoy la regla indique que cualquier gol marcado con la mano o el brazo es anulado, en aquel entonces la norma era diferente. Tres minutos después, con un River buscando la victoria, el VAR detectó correctamente una mano de Bressan tras un remate de Scocco en una jugada que terminaba en córner. El árbitro Cunha acudió a la pantalla para confirmar la jugada y sancionó correctamente el penal que Martínez transformó en el 2- 1 para avanzar a la final.

-Final de vuelta ante Boca Juniors por la Copa Libertadores 2018: quizás en la final más importante de la historia del certamen subcontinental, River se enfrentaba a Boca y, tras el empate 2-2 en La Bombonera por el partido de ida, los incidentes en el Monumental derivaron en que el encuentro definitorio se juegue en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. A los 10 minutos del segundo tiempo, el arquero boquense Esteban Andrada se impulsa hacia adelante para despejar la pelota, pero llega tarde y lo choca en el aire al delantero riverplatense Lucas Pratto. Cunha no lo marcó y el VAR tampoco.

-Cuartos de final de ida ante Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores 2020: en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, River enfrentó a Nacional de Uruguay en cancha de Independiente y, con el encuentro 0-0, tuvo una gran polémica a su favor. A los 39 minutos del primer tiempo, Matías Suárez ingresó al área con la pelota, Agustín Oliveros apoyó una mano sobre su espalda para tratar de frenarlo y el cordobés se dejó caer. El árbitro colombiano Andrés Rojas sancionó penal, el VAR revisó la acción y convalidó la decisión sobre lo que pareció ser una carga legal. Finalmente, Rafael Santos Borré se hizo cargo de la ejecución y el arquero Sergio Rochet, que se quedó parado, le tapó el remate.

-Semifinal de vuelta ante Palmeiras de Brasil por la Copa Libertadores 2020: en la cuarta semifinal consecutiva que disputaba el equipo de Marcelo Gallardo, se enfrentaban al Palmeiras de Brasil con el cual perdieron 3-0 en Avellaneda y, en la vuelta, fueron por la heroica pero algunas decisiones del VAR frenaron dicha epopeya. En el complemento, luego de irse 2-0 al vestuario en el entretiempo, River se encontró con el 3-0 en los pies de Gonzalo Montiel pero el VAR, tras un largo tiempo de revisión, anuló el gol por un supuesto fuera de juego del colombiano Santos Borré al momento del inicio de la jugada. Sobre el final del partido, hubo un posible penal favorable a River que no fue revisado por el VAR. Un centro al área de Palmeiras desde la izquierda de Julián Álvarez, cayó en el área chica, Luan la peinó de cabeza al córner y detrás suyo el arquero Weverton salió con los dos puños hacia adelante para cortar el centro y despejar la pelota pero por el anticipo de su defensor terminó impactando la cabeza del chileno Paulo Díaz.

-Octavos de final de vuelta ante Velez Sarsfield por la Copa Libertadores 2022: el último antecedente entre River y el VAR remite al partido de vuelta de la llave de octavos de final ante Velez Sarsfield por la Copa Libertadores 2022. Tras el 1-0 en la ida en Liniers, el "Millonario" apostaba a conseguir el pase a cuartos en Núñez. Luego de un partido friccionado y parejo que no paso del cero, un resultado que a Velez le convenía, la polémica llegó a los 34 minutos del complemento cuando, tras un centro desde la izquierda de Julián Álvarez, el cordobés Matías Suárez cabeceó solo en el segundo palo y puso el 1-0 forzando los penales. El árbitro chileno Roberto Tobar fue llamado del VAR y revisó la jugada la cual terminó anulándole el tanto al actual delantero de Belgrano de Córdoba por una supuesta mano del mismo en el gol.

-Fase de grupos frente a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2024: el árbitro, Anderson Daronco, observó la patada descalificadora de Leandro Lozano a Rodrigo Aliendro y un golpe de Franco Romero en la cara de Paulo Díaz, pero en ninguno de los casos sancionó con tarjeta roja y apenas amonestó al zaguero central por el cruce con el chileno. El VAR no lo llamó tampoco.