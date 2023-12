Papu Gómez recordó la hazaña en Qatar y sólo un jugador lo saludó

Una particularidad destacada en la publicación del Papu Gómez fue la respuesta de un solo integrante de La Scaloneta, quien le otorgó un "corazón". Además de las reacciones de Darío Pipa Benedetto y Diego Maradona, entre otras celebridades, resaltó el 'me gusta' de Emiliano Dibu Martínez. Es importante recordar que el mediocampista del Monza no recibió convocatorias después del título mundial y no participó en la celebración en el estadio Monumental ante Panamá el 23 de marzo. La ausencia generó diversos rumores y teorías extravagantes que nunca fueron aclaradas por los involucrados.