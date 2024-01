Pablo Prigioni nombrado nuevo entrenador de Argentina

Desde Recife, el flamante entrenador, que era parte del CT del Che, manifestó: “Mi sentimiento por la Selección es muy grande, al igual que mi compromiso con este grupo. La camiseta de Argentina es lo más importante. Estamos enfocados, staff y jugadores, en dar lo mejor de cada uno de nosotros en el torneo que tenemos por delante”.

Fabián Borro, presidente de la CAB, agregó: “Pablo es un ejemplo de superación y evolución permanente. Tuvo una ascendente carrera como jugador y durante mucho tiempo se mantuvo en las principales competencias mundiales. No tengo dudas de que su carrera como entrenador en la Selección será la continuidad de su constante desarrollo profesional”..

La salida del Che fue un golpe, pero no sorpresiva. El vínculo con el plantel no se estaba dando lo aceitado que se necesita entre un entrenador y sus dirigidos. De hecho, el grupo tuvo mucho que ver en la desvinculación que terminó definiendo la CAB en buenos términos; el Che es un personaje muy querido en el ambiente. El problema se dio en que no se veía que los objetivos basquetbolísticos se pudieran cumplir porque, se interpretaba, García no estaba en sintonía con el resto y hasta incurrió en faltas que no correspondían a sus responsabilidades de coach.