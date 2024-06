Otro generación dorada que se va: adiós para Rubén Magnano

De todas formas, Magnano -de 69 años- advirtió que deja "la dirección técnica, pero no el básquetbol".

El cordobés, quien guió hasta hace pocos meses a la selección de Uruguay, señaló que su determinación "hoy no es negociable y sé que si dirijo voy a tener menos tiempo para mí y mi familia. Entonces es un poco por eso al decisión".

"Estoy en una etapa de mi vida en la que no quiero tener distracciones", afirmó Magnano, en declaraciones a la emisora cordobesa FM 97.9.

En ese sentido, confió que "en febrero, cuando Uruguay no se clasificó para el Mundial, empecé a madurar la decisión", y al ser consultado por qué no volvió a dirigir al equipo argentino sostuvo que "nunca lo entendí, nunca me llamaron".

Rubén Magnano y la Selección

El director técnico quedó en la historia con el equipo que obtuvo el máximo galardón en los Juegos de Atenas, cuyo plantel es conocido desde entonces 'Generación Dorada', y estaba integrado por figuras como Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Juan Ignacio Sánchez y Andrés Nocioni, entre otros.

Si bien en la final el equipo argentino superó a Italia, en la semifinal había dejado en el camino a Estados Unidos, conformado por jugadores que actuaban en la NBA, la liga más poderosa del mundo.

Además, dirigió a la selección que obtuvo el segundo puesto en el Mundial de 2002, pero también fue campeón del Sudamericano y el Panamericano con la categoría Sub-21 y con la Mayor ganó el Sudamericano y el FIBA Américas en 2001.

Rubén Magnano a nivel equipos

A nivel de clubes pasó por Atenas de Córdoba -con el que obtuvo cuatro títulos locales y dos continentales-; Boca, Luz y Fuerza de Misiones, Pallacanestro Varese de Italia, Cajasol de España y las selecciones de Brasil y Uruguay.

Asimismo, el cordobés fue nombrado entrenador del año en la Liga Nacional 1999/2000, ganó el Premio Konex de platino como mejor director técnico de la década en la Argentina, en 2010, e ingresó al Salón de la Fama de la FIBA en 2021.