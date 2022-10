Orsi y Gómez dejaron de ser los técnicos de Godoy Cruz

Para la foto también posaron el presidente, Alejandro Chapini, y el manager, Daniel Walter Oldrá, aunque no se pudo ver al vicepresidente, José Mansur.

“¡Gracias a todos los empleados del Club Godoy Cruz por hacernos semejante agasajo, y por respetarnos, y por inculcarnos ese sentido de pertenencia que para nosotros es clave. Gracias por las emociones que hoy compartimos y los abrazos que nos dimos. Objetivo cumplido, y no me refiero al deportivo, me refiero al humano!", publicó Orsi en su cuenta.

Según los trascendidos, en Mendoza suena como principal candidato al “Traductor” Diego Flores para retornar a la dirección técnica del Tomba, puesto que dejó en abril de 2022 cuando fue reemplazado justamente por la dupla Orsi-Gómez.