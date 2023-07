Nueva Zelanda victorioso y a un paso del título en el Championdhip

La Selección de rugby de Nueva Zelanda venció hoy a Sudáfrica , vigente campeón mundial, por 35 a 20 (PT 20 a 3), en el cotejo con el cual comenzó la segunda fecha del The Rugby Champioship y se encaminó hace un nuevo título, el noveno en 11 ediciones.

El partido se jugó en el Eden Park de Auckland, y los All Blacks pueden consagrarse campeones el 29 del actual cuando por la tercera fecha visiten a Australia en el Melbourne Cricket Ground.

image.png

Nueva Zelanda, que en el debut venció a Argentina en Mendoza por 41 a 12, sumó sus tantos con tries de Aaron Smith, Shannon Frizell y Will Jordan y un try, tres conversiones y tres penales de Richie Mo'unga.