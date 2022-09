Nueva Zelanda goleó a Australia por el Championship

El encuentro se jugó en el Eden Park Stadium de Auckland y de esta manera los All Blacks culminaron con 19 puntos y un saldo de puntos de +67, contra los 14 de Sudáfrica con +28, cerrando Australia con 10 y Argentina con nueve.

Rugby Nueva Zelanda derrotó a Australia con lo justo y no se bajó de la punta

image.png

Los puntos de Nueva Zelanda se concretaron con tries de Will Jordan, Sam Whitelock, Codie Taylor, Samisoni Taukei'aho y un try penal, con tres penales y dos conversiones de Richie Mo'unga.