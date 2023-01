Novak Djokovic sigue firme con su postura antivacuna

Novak Djokovic , quinto en el ranking mundial, ratificó su posición de no vacunarse contra el coronavirus , por lo no podrá ingresar en marzo próximo a Estados Unidos para jugar dos de los torneos más importantes del circuito.

“Espero poder jugar, pero si no puedo ir, no puedo ir”, insistió el ganador de 21 Grand Slams, que hace un año fue deportado de Australia y no pudo jugar el Abierto en Melbourne por no estar debidamente vacunado frente al coronavirus.

Djokovic también se perdió el Abierto de Estados Unidos de 2022 por negarse a vacunarse, descendió al quinto puesto del escalafón de la ATP y se arriesga a perder hasta 2.000 puntos en la clasificación si no puede jugar en Indian Wells y Miami.

Novak Djokovic se prepara para jugar el Abierto de Australia

Tras la polémica en el Abierto de Australia en 2022, Novak Djokovic regresó a ese país para jugar en Adelaida y fue recibido de manera muy afectuosa por los fanáticos que corearon su nombre en el primer juego del torneo.

El tenista serbio había sido deportado antes del Abierto de Australia de 2022 por no estar vacunado contra el covid-19, y recibió orden de no ingresar al país durante tres años.

Sin embargo, la veda fue levantada en noviembre, con lo cual podrá buscar este mes su décimo título en un Abierto de Australia.

El día que Novak Djokovic se declaró antivacuna: “Me opongo y no me gustaría que me obliguen”

Fue un lunes. 20 de abril de 2020. El N°1 del tenis mundial participaba de una charla en vivo en Facebook con varios compañeros atletas serbios, cuando dijo: “Personalmente, me opongo a la vacunación y no me gustaría que alguien me obligara a vacunarse para poder viajar”.

Ese día, agregó: “Pero si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto y si esos pensamientos cambiarán en algún momento, no lo sé”.

La desaprobación generalizada a su comentario hizo presión sobre el serbio, quien poco después declaró a The New York Times: “No soy un experto, pero quiero tener la opción de elegir lo mejor para mi cuerpo”.

La declaración de Nole no tardó demasiado en desatar el escándalo que poco después tocó uno de sus puntos más altos cuando el propio tenista dio positivo en Covid-19 luego de organizar un torneo benéfico, el Adria Tour, que se cerró con una fiesta que no respetó ningunde las medidas necesarias para la prevención de la pandemia y más tarde fue considerado como una “bomba sanitaria” tras reportar al menos seis contagiados.

Al momento de la declaración antivacuna de Novak Djokovic, el brote de Covid-19 había provocado que los órganos rectores del tenis suspendieran todos los torneos hasta el 13 de julio, fecha que finalmente se postergó hasta agosto de 2020, cuando la actividad se retomó en el ATP de Washington.

Fuente: La Nación.com