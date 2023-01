Novak Djokovic ganó y se confirmaron las semifinales

Nuevamente, el campeón de 21 Grand Slams no acusó las molestias en el muslo de la pierna izquierda que le dificultaron los desplazamientos en sus largos duelos previos contra el búlgaro Grigor Dimitrov (27) y el francés Enzo Couacaud. Sin rastro de lesiones, Nole sigue avanzando a paso firme.

¿Lesión? ¿Qué lesión?

La semana pasada, el tenista balcánico se mostró dolorido e incluso con dificultades para moverse por una lesión en su pierna izquierda. Producto de esta situación, el actual número 5 del mundo sufrió por demás para avanzar en sus cruces ante el francés Enzo Couacaud y el búlgaro Grigor Dimitrov.

Con la polémica de sus lesiones establecida, Djokovic se defendió de las acusaciones en la previa del duelo ante Rublev.

"Los que dudan, que sigan dudando. Cuando otros jugadores se lesionan, ellos son las víctimas y en cambio yo soy el que finge. Eso es muy interesante", comentó indignado el tenista serbio en rueda de prensa y afirmó que a esta altura de su carrera no debe "demostrarle nada a nadie".

"No me importa lo que la gente diga o piense. Tengo escáneres de hace dos años, resonancias magnéticas, ecografías. Quizás algún día las publicaré en redes o en un documental, depende de cómo me sienta", explicó irónicamente el tenista