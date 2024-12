No ocultó nada: Sebastián Verón lanzó una dura crítica hacia la AFA

Rechazo La Justicia falló a favor de la AFA: no existirán las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol

Qué relación hay con los hinchas y los abonos

A partir de esta nueva decisión, los clubes no solo jugarán menos partidos como lo estipulaban en torneos pasados de 29 fechas, sino también al definirse en un único partido y una final en cancha neutral, los hinchas no tendrán la posibilidad de utilizar el abono cuando su equipo no sea local ante los partidos por eliminación directa.

Fuente: Olé.