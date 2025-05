Ni el "tenemos que hablar" es tan picante como este posteo de Boca contra la 12

Entonces, buena parte de la Bombonera estalló y la verdad es que no se salvó nadie: desde los jugadores hasta la dirigencia. Sonaron hits como "Jugadores, la c... de su madre" y "Que se vayan todos", incluida una respuesta desde la popular con un canto hiriente: "Plateísta botón", en respuesta a los reproches que no pudieron ocultarse.