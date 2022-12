Neymar explotó de furia y recibió un "flor" de mazazo

Neymar no pega una.

A falta de media hora para el final del encuentro, según lo que relata Infobae en su portal deportivo, Ney agarró la pelota en la mitad de la cancha y, ante la imposibilidad de eludir a Adrien Thomasson, se fue hacia el anillo central no sin antes lanzar un manotazo con su brazo derecho que impactó en la cara del volante francés. El árbitro mundialista en Qatar, Clément Turpin, lo amonestó sin mediar palabras.

image.png

El delantero de 30 años se mostró visiblemente ofuscado ante la decisión del juez, pero aún quedaba una acción más en su repertorio. Dos minutos después de esa acción, a los 62, recibió un pase al vacío por parte de Mbappé, llegó a la pelota y se dejó caer ante la marca del zaguero Alexander Djiku. Turpin volvió a amonestarlo por una clara simulación; el piletazo fue demasiado evidente porque no había sufrido ningún contacto. No es la primera vez que el futbolista intenta aprovechar sus aparatosas caídas para sacar provecho de las infracciones que, en muchos casos, le cometen, pero el colegiado no compró su engaño y lo mandó a las duchas antes de tiempo.