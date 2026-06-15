New York Knicks venció a San Antonio Spurs y se consagró campeón de la NBA tras 53 años

New York Knicks volvió a hacer historia . El equipo neoyorquino derrotó como visitante a San Antonio Spurs por 94 a 90 y se consagró campeón de la temporada 2025/26 de la NBA , al cerrar la serie final por 4-1.

De esta manera, la franquicia obtuvo su tercer título y volvió a celebrar después de 53 años, recuperando un lugar de privilegio en la liga más importante del básquet mundial.

El quinto partido , disputado en el Frost Bank Center de San Antonio, comenzó con dominio del conjunto local.

Las defensas prevalecieron durante el primer cuarto y los Spurs lograron incomodar a los Knicks con una intensa presión y una destacada actuación de Víctor Wembanyama, quien terminó con 19 puntos, 14 rebotes y seis tapones.

Gracias a la influencia del francés en la protección del aro, el equipo dirigido por Mitch Johnson se quedó con los primeros diez minutos por 23-13.

Brunson cambió la historia a favor de New York Knicks

En el segundo cuarto apareció la gran figura de la noche: Jalen Brunson. El base de New York elevó su nivel ofensivo y, a fuerza de triples y conversiones de alta dificultad, acercó a su equipo en el marcador.

A pesar de la reacción visitante, San Antonio se fue al descanso largo con ventaja de 42-37.

La banca de los Spurs también fue determinante, aportando 30 puntos y sosteniendo el rendimiento del equipo durante buena parte del encuentro.

En el tercer período, Dylan Harper asumió el protagonismo ofensivo del local y finalizó el partido con 25 unidades. Sin embargo, la juventud del plantel texano —que promedia apenas 25,3 años— volvió a jugarle una mala pasada.

Los New York Knicks dieron vuelta el partido y tocaron la gloria

Con paciencia y liderados por Brunson, los Knicks lograron igualar el marcador y luego pasar al frente en el tramo decisivo.

Los últimos segundos fueron de máxima tensión, pero el conjunto dirigido por Mike Brown mantuvo la ventaja y selló la victoria por 94-90 para desatar el festejo.

Así, New York conquistó su tercera corona y puso fin a una espera que se extendió por más de cinco décadas.

Una estadística que volvió a cumplirse en la NBA

La consagración de los Knicks también ratificó una tendencia histórica de la NBA. Cuando un equipo toma ventaja de 3-1 en las Finales, casi siempre termina quedándose con el campeonato.

En casi 80 años de historia, esa situación se produjo en 39 oportunidades y en 38 ocasiones el equipo que lideraba la serie terminó levantando el trofeo.

La única excepción ocurrió en 2016, cuando Cleveland Cavaliers, liderado por LeBron James, remontó un 1-3 ante Golden State Warriors y ganó la serie por 4-3.

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Así quedó la serie final de la NBA

Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks.

Juego 2: San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.

Juego 3: New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.

Juego 4: New York Knicks 107-106 San Antonio Spurs.

Juego 5: San Antonio Spurs 90-94 New York Knicks.

Con el triunfo en Texas, New York cerró la serie por 4-1 y volvió a escribir una de las páginas más gloriosas de su historia.