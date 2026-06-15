15 de junio de 2026
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Sitio Andino
New York Knicks

New York Knicks venció a San Antonio Spurs y se consagró campeón de la NBA tras 53 años

New York Knicks derrotó 94-90 a San Antonio Spurs como visitante, cerró la serie final por 4-1 y conquistó su tercer título de la NBA, poniendo fin a una sequía de 53 años.

New York Knicks campeón de la NBA.

New York Knicks campeón de la NBA.

Por Sitio Andino Deportes

New York Knicks volvió a hacer historia. El equipo neoyorquino derrotó como visitante a San Antonio Spurs por 94 a 90 y se consagró campeón de la temporada 2025/26 de la NBA, al cerrar la serie final por 4-1.

De esta manera, la franquicia obtuvo su tercer título y volvió a celebrar después de 53 años, recuperando un lugar de privilegio en la liga más importante del básquet mundial.

Un comienzo favorable para San Antonio Spurs

El quinto partido, disputado en el Frost Bank Center de San Antonio, comenzó con dominio del conjunto local.

Las defensas prevalecieron durante el primer cuarto y los Spurs lograron incomodar a los Knicks con una intensa presión y una destacada actuación de Víctor Wembanyama, quien terminó con 19 puntos, 14 rebotes y seis tapones.

Gracias a la influencia del francés en la protección del aro, el equipo dirigido por Mitch Johnson se quedó con los primeros diez minutos por 23-13.

Brunson cambió la historia a favor de New York Knicks

En el segundo cuarto apareció la gran figura de la noche: Jalen Brunson. El base de New York elevó su nivel ofensivo y, a fuerza de triples y conversiones de alta dificultad, acercó a su equipo en el marcador.

A pesar de la reacción visitante, San Antonio se fue al descanso largo con ventaja de 42-37.

La banca de los Spurs también fue determinante, aportando 30 puntos y sosteniendo el rendimiento del equipo durante buena parte del encuentro.

En el tercer período, Dylan Harper asumió el protagonismo ofensivo del local y finalizó el partido con 25 unidades. Sin embargo, la juventud del plantel texano —que promedia apenas 25,3 años— volvió a jugarle una mala pasada.

Los New York Knicks dieron vuelta el partido y tocaron la gloria

Con paciencia y liderados por Brunson, los Knicks lograron igualar el marcador y luego pasar al frente en el tramo decisivo.

Los últimos segundos fueron de máxima tensión, pero el conjunto dirigido por Mike Brown mantuvo la ventaja y selló la victoria por 94-90 para desatar el festejo.

Así, New York conquistó su tercera corona y puso fin a una espera que se extendió por más de cinco décadas.

Una estadística que volvió a cumplirse en la NBA

La consagración de los Knicks también ratificó una tendencia histórica de la NBA. Cuando un equipo toma ventaja de 3-1 en las Finales, casi siempre termina quedándose con el campeonato.

En casi 80 años de historia, esa situación se produjo en 39 oportunidades y en 38 ocasiones el equipo que lideraba la serie terminó levantando el trofeo.

La única excepción ocurrió en 2016, cuando Cleveland Cavaliers, liderado por LeBron James, remontó un 1-3 ante Golden State Warriors y ganó la serie por 4-3.

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Así quedó la serie final de la NBA

  • Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks.

  • Juego 2: San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.

  • Juego 3: New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.

  • Juego 4: New York Knicks 107-106 San Antonio Spurs.

  • Juego 5: San Antonio Spurs 90-94 New York Knicks.

Con el triunfo en Texas, New York cerró la serie por 4-1 y volvió a escribir una de las páginas más gloriosas de su historia.

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