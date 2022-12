Nasser Al-Attiyah: "Mi rival será Loeb, no los Audi".

No va a ser fácil, pero ganar el Dakar y el Mundial, ahora estamos en el Rally Dakar 2023 para defender nuestros títulos, con nuestro nuevo coche. Hemos hecho test anteayer y ayer. No será fácil para ninguno, no sabemos cuáles serán las prestaciones de cada coche. Será un Dakar largo, de 15 días, y con una segunda nada sencilla.