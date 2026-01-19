19 de enero de 2026
Mundial 2026: la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección

El Gobierno confirmó que los encuentros de de la Selección de fútbol de Argentina en el Mundial 2026 se verán gratis. Mirá el detalle.

La Selección argentina tendrá transmisión abierta durante todo el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina tendrá transmisión garantizada y gratuita durante el Mundial 2026. Este lunes, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la próxima Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje difundido en redes sociales, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, y despejó cualquier duda sobre la televisación de los encuentros del seleccionado campeón del mundo.

Confirmación oficial y sin costo para Argentina

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026”, señaló Adorni. Además, remarcó que los derechos de transmisión no serán afrontados con fondos públicos.

“Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”, agregó el funcionario, destacando el alcance federal de la transmisión.

Cuándo y dónde juega la Selección en la fase de grupos

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio, y la Selección argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. El debut será el martes 16 de junio a las 22, frente a Argelia, en el Kansas City Stadium.

El segundo encuentro del grupo será el lunes 22 de junio a las 14, ante Austria, en el Dallas Stadium, escenario donde Argentina cerrará la fase inicial el sábado 27 de junio a las 23, frente a Jordania.

Inicio del Mundial y partido inaugural

El partido inaugural del Mundial tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 16, cuando México enfrente a Sudáfrica en el estadio Azteca, en lo que marcará el comienzo oficial de la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones participantes.

