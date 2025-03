MotoGP en Argentina: todo lo que hay que saber de la carrera

Viernes 14 de marzo

09:00-09:35: PRÁCTICA LIBRE 1 Moto3™

09:50-10:30: PRÁCTICA LIBRE 1 Moto2™

10:45-11:30: PRÁCTICA LIBRE 1 MotoGP™

12:00-12:25: PRÁCTICA LIBRE 1 Latin America Talent Cup

13:15-13:50: PRÁCTICA LIBRE 2 Moto3™

14:05-14:45: PRÁCTICA LIBRE 2 Moto2™

15:00-16:00: PRÁCTICA LIBRE 2 MotoGP™

16:25-16:50: PRÁCTICA LIBRE 2 Latin America Talent Cup

18:00-18:25: CLASIFICACIÓN Latin America Talent Cup

Sábado 15 de marzo

08:40-09:10: PRÁCTICA LIBRE 2 Moto3™

09:25-09:55: PRÁCTICA LIBRE 2 Moto2™

10:10-10:40: PRÁCTICA LIBRE 2 MotoGP™

10:50-11:05: CLASIFICACIÓN 1 MotoGP™

11:15-11:30: CLASIFICACIÓN 2 MotoGP™

12:50-13:05: CLASIFICACIÓN 1 Moto3™

13:15-13:30: CLASIFICACIÓN 2 Moto3™

13:45-14:00: CLASIFICACIÓN 1 Moto2™

14:10-14:25: CLASIFICACIÓN 2 Moto2™

15:00: SPRINT MotoGP™ Tissot (12 VUELTAS)

16:10: CARRERA 1 Latin America Talent Cup (13 VUELTAS)

Domingo 16 de marzo

09:45: CARRERA 2 Latin America Talent Cup (13 VUELTAS)

10:40-10:50: WARM UP MotoGP™

11:00: CARAVANA DE PILOTOS MotoGP™

12:00: CARRERA Moto3™ (18 VUELTAS)

13:15: CARRERA Moto2™ (21 VUELTAS)

15:00: GRAN PREMIO DE MotoGP™ (25 VUELTAS)

CONFERENCIA DE PRENSA (posterior a la carrera)

Latin America Talent Cup: el semillero de campeones del MotoGP

La Latin America Talent Cup (LATC) es una plataforma de desarrollo para jóvenes pilotos latinoamericanos con el sueño de llegar al MotoGP™. Durante el GP de Argentina 2025, se disputarán dos carreras (sábado y domingo), cada una de 13 vueltas.

Este torneo está dirigido a pilotos de entre 14 y 22 años y todos compiten en igualdad de condiciones con motos Honda NSF250R Moto3™ idénticas, donde el talento y la habilidad determinan el rendimiento.

La LATC forma parte del programa "Road to MotoGP™", y los tres mejores clasificados obtendrán un lugar en la Red Bull MotoGP Rookies Cup. Además, el campeón asegurará un puesto en la parrilla de pre-Moto3 del Campeonato Italiano (CIV).

Valentín Perrone: un argentino en Moto3 del MotoGP

El piloto argentino-español Valentín Perrone, de 17 años, debutará en el circuito de Termas de Río Hondo con el equipo KTM Red Bull Tech3, representando a Argentina en la categoría Moto3™.

Perrone nació en Barcelona, pero su padre es argentino, y como él mismo dice: "El argentino nace donde quiere". Su presencia en el Mundial de Moto3 genera gran expectativa entre los fanáticos del motociclismo en el país.

En su primera visita a Termas de Río Hondo, Perrone comentó: "Todavía no estoy preparado para lo que se viene ese fin de semana. No me lo puedo llegar a imaginar. Es algo nuevo. No sé cómo será la gente, el ambiente, pero espero que sea bueno y, por supuesto, que se diviertan y lo disfruten al máximo."

MotoGP 2025 en Argentina: un evento imperdible

El MotoGP 2025 en Termas de Río Hondo promete ser una fiesta del motociclismo con grandes figuras internacionales y una presencia latinoamericana destacada. Con un fin de semana cargado de acción, los fanáticos disfrutarán de carreras espectaculares, talento joven y emoción en cada curva.