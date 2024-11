¡Miralo al picarón! Qué hace Messi cuando se queda solo en el predio de la AFA

En una reciente conversación con TN , Bernardo Romeo , coordinador de las Selecciones Juveniles del fútbol de Argentina , compartió detalles sobre la constante presencia de Lionel Messi en los partidos de las categorías juveniles del equipo nacional. Cada vez que el capitán de la selección viaja al país y se hospeda en el predio de Ezeiza , se asegura de no perderse ninguna de estas competencias.

"Cuando está en el país, siempre nos cruzamos. Aunque recientemente no pude verlo porque estuve en Bolivia con la Sub 15, en otras ocasiones sí he tenido la oportunidad. Messi se queda en el predio y, cuando hay alguna actividad importante, como el último amistoso, asiste junto al presidente y su equipo", relató Romeo.