Messi y la racha negativa que busca cortar en el Mundial de Qatar 2022

Lionel Messi , según lo que publico TyC Sport en su portal, participa de su quinto Mundial con la Selección Argentina, siendo en Alemania 2006 el debut y desde ahí disputó: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, hasta llegar al de Qatar 2022. Messi logró anotar goles en 4 de los 5 mundiales en los que estuvo presente, teniendo en cuenta que el que se realizó en continente africano no pudo convertir ni siquiera un tanto.

En Rusia 2018 la Selección Argentina que dirigía Jorge Sampaoli no llegó de la mejor manera a la cita mundialista y la Pulga anotó apenas un gol en fase de grupos ante Nigeria.

El maleficio que buscará romper Messi con la Selección Argentina en Qatar 2022

El mejor Mundial para Lionel Messi puede decirse que fue, hasta ahora, el de Brasil en el 2014. Sin embargo, a pesar de anotar goles en casi todas las Copas del Mundo, el capitán aún no pudo convertir en partidos de eliminación directa.

Argentina en el 2006 llegó hasta los cuartos de final y Leo en octavos ante México no pudo anotar y en el duelo de cuartos ante los Bávaros directamente lo vio desde el banco. En el 2014 la Albiceleste superó a Suiza en octavos, a Bélgica en cuartos, a Holanda en semifinales y cayó en la final ante la poderosa Alemania y el capitán de Sabella no pudo convertir. En Rusia, el equipo de Sampaoli llegó hasta los octavos en donde fue eliminada por la campeona Francia luego de caer por 4-3 en donde el delantero del PSG no pudo sumar en su cuenta personal.

Ante Australia por octavos de final, el capitán y líder de este seleccionado buscará cortar la racha negativa de no poder convertir goles en los cruces de eliminación directa.

Juega la Argentina de Messi