Messi juega su último partido antes del Mundial

Ahora, Messi estuvo ausente en la victoria del París Saint Germain sobre el Lorient por el torneo local, lo que se transformó en una noticia que generó una gran preocupación en el cuerpo técnico de Argentina de cara a la Copa del Mundo.

No obstante, de no mediar nuevos inconvenientes, Messi podrá estar en Qatar con el seleccionado albiceleste, pero antes podría jugar un partido más con el PSG: por la fecha 15 de la Ligue 1, su equipo se medirá con AJ Auxerre el próximo domingo a las 9 (hora argentina).

De estar bien físicamente, el astro argentino será de la partida: "Ningún jugador me pidió de no jugar antes del Mundial, no está en la mentalidad de estos grandes campeones. Estarán atentos a pesar de todo a su estado de forma y a la menor alerta muscular. No podemos ocultar el hecho de que los jugadores pueden tener este miedo de no ir a esta Copa del Mundo. Pero a menudo les digo que hay que jugar duro, sin restricciones. Es la mejor manera de prepararse", expresó el técnico Christophe Galtier.