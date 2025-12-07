Mercedes-Benz vuelve al TC: así es el nuevo CLE 53 que debutará en 2026 con Fritzler y Azar

El CLE 53 AMG será el nuevo representante de Mercedes-Benz en el Turismo Carretera 2026.

Mercedes-Benz confirmó su regreso al Turismo Carretera 2026 con el imponente Mercedes-AMG CLE 53 Coupé TC , un prototipo avalado directamente desde Alemania y presentado mediante la gestión de Daniel Herrero , Alfonso Prat-Gay y Prestige Auto . La vuelta de la marca alemana a la categoría más antigua del mundo se convierte en uno de los movimientos más fuertes e inesperados del automovilismo nacional en los últimos años.

El CLE 53 llega con aerodinámica de élite, adaptación reglamentaria ACTC y la autorización para utilizar el logo oficial de las tres puntas , un permiso que no suele otorgarse para competencias locales.

La incorporación del modelo no solo amplía el parque automotor del TC, sino que reaviva una historia que Mercedes-Benz no tocaba desde 1937 , cuando Luis Brosutti fue subcampeón en el entonces Campeonato Argentino de Velocidad.

Hoy, casi un siglo después, la marca alemana vuelve con un proyecto agresivo, moderno y de alcance internacional .

Elegancia. Precision. Excelencia. 2026.

Con ustedes el nuevo TC Mercedes Benz CLE 53 AMG. #MaquinPartsRacing #PrestigeAutoRacingTeam pic.twitter.com/eXXaY48CM5 — Maquin Parts Racing (@MaquinParts) December 7, 2025

Fritzler y Azar: los pilotos elegidos para abrir una nueva era

El programa oficial estará encabezado por dos nombres que generan expectativa.

Otto Fritzler, de apenas 22 años, ya avisó su compromiso: “Es un título fuerte ser piloto de Mercedes-Benz y me lo voy a tomar con absoluta responsabilidad”. El joven piloto suma dos victorias en la categoría y es una de las grandes apuestas de futuro.

A su lado estará Diego Azar, de 30 años, con experiencia previa representando a Mercedes en el Top Race entre 2014 y 2019. Su llegada aporta conocimiento técnico, adaptación y una identidad marcada por la marca alemana.