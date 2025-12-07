7 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Mercedes-Benz vuelve al TC: así es el nuevo CLE 53 que debutará en 2026 con Fritzler y Azar

Mercedes-Benz regresa al Turismo Carretera con el nuevo AMG CLE 53 Coupé, autorizado por la fábrica alemana y representado por Daniel Herrero. Mirá todas las novedades.

El CLE 53 AMG será el nuevo representante de Mercedes-Benz en el Turismo Carretera 2026.

El CLE 53 AMG será el nuevo representante de Mercedes-Benz en el Turismo Carretera 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Mercedes-Benz confirmó su regreso al Turismo Carretera 2026 con el imponente Mercedes-AMG CLE 53 Coupé TC, un prototipo avalado directamente desde Alemania y presentado mediante la gestión de Daniel Herrero, Alfonso Prat-Gay y Prestige Auto. La vuelta de la marca alemana a la categoría más antigua del mundo se convierte en uno de los movimientos más fuertes e inesperados del automovilismo nacional en los últimos años.

Lee además
Agustín Canapino, firme en La Plata, logró su quinto título de TC.
automovilismo

Agustín Canapino campeón del Turismo Carretera 2025: el Titán logró su quinto título y quedó a uno de Traverso
Racing quiere meterse en la final del Torneo Clausura 2025.
a todo o nada

En vivo: Boca vs. Racing por un lugar en la final en un clásico que paraliza La Bombonera

La incorporación del modelo no solo amplía el parque automotor del TC, sino que reaviva una historia que Mercedes-Benz no tocaba desde 1937, cuando Luis Brosutti fue subcampeón en el entonces Campeonato Argentino de Velocidad.

Hoy, casi un siglo después, la marca alemana vuelve con un proyecto agresivo, moderno y de alcance internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaquinParts/status/1997687719733191158&partner=&hide_thread=false

Fritzler y Azar: los pilotos elegidos para abrir una nueva era

El programa oficial estará encabezado por dos nombres que generan expectativa.

Otto Fritzler, de apenas 22 años, ya avisó su compromiso: “Es un título fuerte ser piloto de Mercedes-Benz y me lo voy a tomar con absoluta responsabilidad”. El joven piloto suma dos victorias en la categoría y es una de las grandes apuestas de futuro.

A su lado estará Diego Azar, de 30 años, con experiencia previa representando a Mercedes en el Top Race entre 2014 y 2019. Su llegada aporta conocimiento técnico, adaptación y una identidad marcada por la marca alemana.

Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026 trae listas de 26 jugadores, pausas por calor y un desempate "olímpico" que cambia todo

Argentina terminó cuarta en el Mundial de Futsal: campaña histórica con presencia mendocina

"Este año ya está, hay que olvidarlo": Colapinto terminó último en Abu Dhabi y apuesta todo al 2026

Los Pumas 7s perdieron la final ante Sudáfrica en Ciudad del Cabo: repunte enorme y cierre dramático

Franco Colapinto cerró último en Abu Dhabi: qué pasó con Alpine y cómo termina su temporada 2025

Lando Norris se consagró campeón del mundo en la Fórmula 1

Claudio "Chiqui" Tapia, reunión en la Casa Blanca antes del Mundial 2026 ¿Y con Trump?

El Handball cayó ante Francia en el Mundial, pero la mendocina Ayelén García se destacó y ahora van por Túnez

LO QUE SE LEE AHORA
Claudio Chiqui Tapia, en Mar-a-Lago, junto al asesor Félix Lasarte.
mete la cuchara

Claudio "Chiqui" Tapia, reunión en la Casa Blanca antes del Mundial 2026 ¿Y con Trump?

Las Más Leídas

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2405 y números ganadores del domingo 7 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2405 y números ganadores del domingo 7 de diciembre

Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
Fotogalería

De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Caos por el mal tiempo: aludes, derrumbes y vehículos volcados en alta montaña.
Temporal en Mendoza

Una noche de caos en alta montaña dejó vuelcos y aludes en plena Ruta 7

Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre en Mendoza.
El clima

Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Riego, lavado y conexiones clandestinas: así quedan las multas por uso indebido del agua.
Control hídrico

Mal uso del agua: cuánto deberán pagar en multas por derroche en Mendoza

Por Celeste Funes
Artesanías: Pila de Cuadernos, el colectivo que mantiene viva la encuadernación en Mendoza
Oficios

Pila de Cuadernos: el colectivo que mantiene viva la encuadernación artesanal en Mendoza

Por Sofía Pons
Las rutas 7, 40 y 82 concentran la mayor circulación y también los accidentes viales más graves
Seguridad vial

Las rutas más transitadas de Mendoza: cuáles son y qué precauciones tomar para evitar accidentes viales

Por Carla Canizzaro