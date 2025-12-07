Mercedes-Benz vuelve al TC: así es el nuevo CLE 53 que debutará en 2026 con Fritzler y Azar

Mercedes-Benz confirmó su regreso al Turismo Carretera 2026 con el imponente Mercedes-AMG CLE 53 Coupé TC, un prototipo avalado directamente desde Alemania y presentado mediante la gestión de Daniel Herrero, Alfonso Prat-Gay y Prestige Auto. La vuelta de la marca alemana a la categoría más antigua del mundo se convierte en uno de los movimientos más fuertes e inesperados del automovilismo nacional en los últimos años.
Un auto que promete revolucionar el Turismo Carretera
La incorporación del modelo no solo amplía el parque automotor del TC, sino que reaviva una historia que Mercedes-Benz no tocaba desde 1937, cuando Luis Brosutti fue subcampeón en el entonces Campeonato Argentino de Velocidad.
Hoy, casi un siglo después, la marca alemana vuelve con un proyecto agresivo, moderno y de alcance internacional.
Fritzler y Azar: los pilotos elegidos para abrir una nueva era
El programa oficial estará encabezado por dos nombres que generan expectativa.
Otto Fritzler, de apenas 22 años, ya avisó su compromiso: “Es un título fuerte ser piloto de Mercedes-Benz y me lo voy a tomar con absoluta responsabilidad”. El joven piloto suma dos victorias en la categoría y es una de las grandes apuestas de futuro.
A su lado estará Diego Azar, de 30 años, con experiencia previa representando a Mercedes en el Top Race entre 2014 y 2019. Su llegada aporta conocimiento técnico, adaptación y una identidad marcada por la marca alemana.