Mbappé y Francia en problemas: el atacante ausente en la práctica

"Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños.

He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos", manifestó hace días el futbolista del Paris Saint Germain de Francia.

Y agregó sobre sus ausencias previas en la sala de prensa: "No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas".

Francia se medirá con Inglaterra el próximo sábado desde las 16 (hora argentina) por los cuartos de final de la Copa del Mundo, en busca de meterse entre los mejores cuatro equipos de la competencia.