Max Verstappen metió un piñazo que nadie esperaba en la F1

l tricampeón mundial de Fórmula 1 , el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), aseguró que "en la vida no todo es la F1" y condicionó su retiro de las pistas a que "siga prevaleciendo el deporte y no el espectáculo".

"Quiero que el deporte esté a la vanguardia, no el espectáculo. Eso es muy importante para mí, y eso decidirá si sigo corriendo o no", aseveró Verstappen en una entrevista con el diario The Times.

El joven piloto de 26 años admitió que le gustaría ganar siete campeonatos y así igualar la marca de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, aunque reconoció que "si no consigo siete, sé que en la vida no todo es Fórmula 1, y la verdad es que ya estoy muy contento con lo que conseguí hasta aquí".

"Ahora mismo -agregó el neerlandés- me siento como si viviera en un hotel con una maleta todo el tiempo. Sin embargo, está bien. Me encanta conducir, me encanta ganar, pero a medida que envejezco, un día puede que ya no sea lo que quiero".