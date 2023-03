Matías Contreras entrena con la mente puesta en el Argentino de Ruta

image.png

Consideró además: “Los resultados los logré junto y gracias a mi equipo en la Vuelta y en la temporada, el equipo de la Municipalidad de San Carlos, con unos excelentes y predispuestos compañeros”.

El lasherino comentó que “el siguiente objetivo a corto plazo es el Campeonato Argentino de Ruta, que se disputará en nuestra provincia. Es para lo que nos venimos preparando y el objetivo más importante”.

En cuanto a sus proyectos para lo que sigue de este año, adelantó: “Ahora tengo la oportunidad de irme a correr con un equipo continental la temporada que viene, el equipo de San juan Chimbas te quiero me tiene en cuenta en su plantilla para la siguiente temporada. Ahí veremos a qué carreras seré convocado. Quizás corra la temporada de pista, depende de las órdenes del equipo”.

En cuanto a los entrenamientos, Contreras manifestó: “La preparación para la Vuelta de Mendoza fue durante toda la temporada y llegamos bien. Después de la Vuelta, nos centramos a full en el Argentino de Ruta”.

“Entreno todos los días pensando en mis objetivos –dijo–, junto a mi entrenador, Juan Aguirre. Tengo el apoyo en mis entrenamientos y día a día de mi primo, que me acompaña, y mis tíos Manuel Cataldo, Fabián y por supuesto de mi papá, quien me apoya económicamente y con su conocimiento. También, la ayuda de mi mamá Verónica. Ella me hace las comidas de mi dieta y su cariño diario. Después, es muy importante el apoyo emocional de mi novia, mis hermanas, mis tías y todos mis familiares, que siempre ayudan con mensajes de aliento”, concluyó.