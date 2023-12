Martín Palermo y las bombas en un Boca que no encuentra la paz

No se guardó nada.

Martín Palermo se alejó de Platense este martes después de perder una histórica final de Copa de la Liga con Rosario Central y no podrá concretar su regreso al Club Atlético Boca Juniors como entrenador porque la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri perdió las elecciones que consagraron como nuevo presidente a Juan Román Riquelme , y el "Títán" afirmó hoy que no podría trabajar con él "porque la convivencia duraría tres minutos".

“Nos respetamos dentro de la cancha y convivimos por muchos años, pero somos distintos, y cuando sos distinto a otra persona, no conectás”, comentó Martín Palermo, en referencia a la victoria de Juan Román Riquelme como presidente de Boca Juniors.

“Para qué le voy a mentir al hincha de Boca, si en la convivencia vamos a durar tres días o nada. En la primera de cambio, él me conoce como soy y yo a él, así que no generemos expectativa con algo que no veo posible”, continuó, en diálogo con Radio La Red.