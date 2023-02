Martín Palermo, sin filtro habló de Boca Juniors

En primer lugar, Palermo reconoció que buscó a Esteban Rolón para sumarlo al Calamar, pero el futbolista rechazó la propuesta: "Hablé y me dijo que no, que la posibilidad era la de Newell's. Es bueno saberlo por parte de un jugador. Cuando un jugador me demuestra eso, soy el primero en decirle gracias. No contamos con vos y no te vamos a obligar a ir a un lugar donde no querés estar".