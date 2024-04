María Elena Siciliano, la árbitra mendocina que es referente a nivel nacional

Siguiendo con el tema, Siciliano recordó: “Hace 10 años que comencé el arbitraje en la provincia de San Luis. Siempre me interesó el futbol, jugué por un tiempo y luego comencé con el curso de arbitraje. Las personas que más me influenciaron y me ayudaron en este camino son Cristian Navarro y Fernando Espinoza”.

Por otro lado, la protagonista comentó acerca de cómo ve el arbitraje en general en estos tiempos donde ese trabajo está en el medio de la tormenta: “Es una profesión difícil por la pasión con la que se vive el futbol. Siempre se pone una lupa sobre la labor del árbitro. Te tenés que sentir atraído para poder sobrellevar todo lo que genera y conlleva esta profesión”, dijo. Y recalcó: “Para ser arbitro se necesita tener integridad como persona y como deportista para hacer cumplir el reglamento”.

En cuanto a los apoyos que recibe y las metas a cumplir, la esteña insistió: “El llegar a donde estoy me costó mucho sacrificio, viajar a realizar capacitaciones, el estar lejos de la familia, perder cumpleaños de los seres queridos, etc. El apoyo de ellos hace que todo eso no pese. Me gustaría cumplir mi sueño que es ser parte del plante Femenino de Arbitras de AFA”, confió.

arbitra (3).jpeg

María Elena Siciliano, por último, bancó el rol de la mujer en el deporte: “Hoy tenemos las mismas posibilidades que el deporte masculino ya sea en torneos como Mundial Femenino, Copa América Femenina, Copa Libertadores Femenina, etc. Entonces esto nos permite como árbitra, y al no existir tantas mujeres en esta profesión, que el camino sea un poco más corto”, señaló.

Las labores fuera del fútbol

Es profesora de Educación Física. Trabaja en un Centro de Dia "Nueva Vida", personas con discapacidad diferentes. Y en una escuelita de fútbol "Academia deportiva" en donde la prioridad son los valores y el juego.