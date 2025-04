Marcelo Gallardo le hizo una fuerte crítica a sus dirigidos ¡Imperdible!

no pudo ser

no pudo ser Durísimo golpe para Lionel Messi y el Inter Miami: mirá lo que pasó

Más sobre Marcelo Gallardo

Por otro lado, a pesar de un claro mejor rendimiento en la primera parte con respecto a la segunda, el flamante entrenador albiceleste destacó que el equipo supo resolver las arremetidas del elenco peruano. "Conseguimos el gol que era lo importante y no sufrimos porque no hubo situaciones claras. Nos defendimos bien. Está bueno saber hacer eso si es que no se puede sostener lo muy bueno del primer tiempo", comentó.