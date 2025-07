Marcelo Gallardo alzó la guardia y le dio con todo a sus detractores

Qué dijo Marcelo Gallardo

Las primeras preguntas al Muñeco apuntaron a la situación de Maxi Salas, quien llegó al club tras una conflictiva salida de Racing. "Él vivió todo el proceso, así que me parece su palabra la más valiosa. Ya hablaron demasiado, pero no me preocupan las opiniones externas. El resto me tiene sin cuidado, no me preocupa en absoluto porque sé muy bien lo que soy y cómo me comporto", sostuvo el DT de River, tajante ante la polémica.