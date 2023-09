Maipú no quiere perder el tren de los de arriba ante Estudiantes de Caseros

#PrimeraNacional ¡Juega el Cruzado!



Este domingo volvemos a la Fortaleza y vos no podés faltar .#DeportivoMaipu vs #EstudiantesBA

Domingo 10

15.30hs

Estadio Omar H. Sperdutti

Socios cuota SEPTIEMBRE

No socios: https://t.co/khDiMOasWq#SomosMaipú pic.twitter.com/qYflwGoKxr