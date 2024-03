Luz Torres, la multicampeona mendocina citada a la selección argentina de BMX

La maipucina, por otro lado, hizo referencia a las metas a cumplir: “Este año tenía pensado ir al campeonato mundial pero tuve que eliminarlo por temas económicos. Ahora tengo planificado ir al Panamericano en Colombia, en el mes de abril. También quiero conseguir el cuarto campeonato Argentino en esta ocasión en la categoría más grande, continuar con los campeonatos provinciales y el Latinoamericano”, detalló.

Otra de las cosas que destacó la pedalista es su grata sensación de representar a la provincia con la celeste y blanca: "Todavía no he podido correr para la Selección en campeonatos nacionales e internacionales. De todas maneras ir a una competencia y sentir que dicen tu nombre, detrás de eso dicen corredora de la selección Argentina juvenil, es algo único para mí porque siento algo que no siento en ningún otro lugar. Es algo que siempre soñé y nunca pensé lograrlo desde tan chica", señaló.

Luz Torres BMX (2).jpeg

Para finalizar, la oriunda de Maipú no olvidó a quienes la apoyan: "Quiero agradecer a mi familia, a todos mis sponsors, a las familias que me brindan cariño, respeto y están cuando las necesito. Gracias a mis entrenadores tanto de gimnasio como de bicicross, entrenadores de la Selección, gracias a cada persona que me acompaña día a día y que me ayuda durante el proceso", concluyó.

Se viene el Nacional de Bicicross en Mendoza

Este fin de semana se llevará a cabo la primera fecha del torneo Nacional de BMX, el cual tendrá lugar en el predio del Acbim.