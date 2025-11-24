24 de noviembre de 2025
Luis Testa y la llama eterna del vóley mendocino: el entrenador que nunca se apagó

El histórico entrenador Luis Testa marcó generaciones en el Vóley mendocino. Su historia inspira, emociona y deja una huella imborrable. Seguí leyendo.

El DT es uno de los grandes referentes del Vóley nacional.

El DT es uno de los grandes referentes del Vóley nacional.

 Por Martín Sebastián Colucci

Desde el aula del Colegio Don Bosco, donde un profesor le contagió el amor por el deporte, Luis Testa comenzó una historia que lo transformó en referente del Vóley mendocino. Aquella chispa adolescente, encendida en las canchas escolares, se convirtió con los años en una llama eterna que todavía guía su vida profesional.

“Desde séptimo grado ya jugábamos al vóley, y en quinto año entrenaba a los de primero”, recordó el entrenador. Esa temprana vocación lo llevó a capacitarse sin descanso, viajando a dedo a Buenos Aires para conseguir bibliografía y videos cuando la información no era tan accesible. En 1986, mientras estudiaba Educación Física, fundó su primera escuelita en San Luis, y desde entonces su vida quedó unida para siempre a la enseñanza deportiva.

“Verlos jugar en las grandes ligas es un orgullo enorme —dice—, porque detrás de cada jugador hay un trabajo colectivo de entrenadores, familias y clubes.”

También llevó su experiencia a la Selección Argentina Sub-19, donde fue parte del cuerpo técnico en los Mundiales 2015 y 2017. En Chaco vivió una de sus noches más recordadas: la final del Campeonato del Mundo, donde Argentina acarició el título tras ir 2-0 arriba: “Fue un desafío enorme, una de esas experiencias que te marcan para siempre.”

Su filosofía de trabajo se resume en valores simples pero profundos: esfuerzo, compromiso, responsabilidad y empatía. Para Testa, ser entrenador es mucho más que enseñar técnica: es formar buenas personas: “No cambio mi manera de entrenar, pero aprendí a comunicarme más. Las nuevas generaciones necesitan diálogo, sin perder la exigencia”, explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1990743885090599029&partner=&hide_thread=false

El desafío de mantener viva la llama en el Vóley

El presente del vóley mendocino lo entusiasma y desafía por igual. Cree que las divisiones inferiores crecieron en número y proyección, aunque siente que las categorías mayores perdieron la potencia de otras épocas. Su sueño es claro: que Mendoza tenga de forma permanente un equipo en Liga Nacional A2 o A1.

“Tenemos material humano para estar entre los mejores equipos de la Argentina —asegura—. Sólo falta que las empresas locales se animen a apoyar al vóley.”

A pesar de las décadas dedicadas a este deporte, Testa conserva la pasión intacta. “Me sigue dando ganas, me sigue desvelando la idea de que mis equipos jueguen bien. Sigo teniendo la llamita prendida, y la voy a seguir teniendo siempre.”

Más que un entrenador: un ejemplo de vida

Su historia también tiene un costado humano que conmovió a Mendoza. En 2019 perdió a su hija Julieta en un trágico accidente vial. Desde entonces, transformó el dolor en un mensaje de concientización: “Si tomás, no conduzcas.”

Ese gesto de fortaleza lo convirtió en símbolo no solo del vóley mendocino, sino también de la resiliencia y la educación a través del ejemplo. Porque en cada charla, curso o entrenamiento, Testa enseña algo más que deporte: enseña valores, enseña vida.

Hoy, cuando mira hacia atrás, no reniega del esfuerzo ni del camino recorrido. “Si pudiera volver a empezar, sería más tranquilo, más pensante, pero no cambiaría nada de lo que viví”, dijo. Su legado no se mide en títulos, sino en personas formadas, en jugadores que aprendieron a competir con el corazón.

Luis Testa no necesita trofeos para ser leyenda: su mayor victoria es haber hecho del vóley mendocino una escuela de vida.

