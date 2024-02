Luciano Perdomo: el jugador de Chacarita habló del accidente que lo dejó en coma una semana

Una semana en coma y una recuperación milagrosa después, Perdomo cuenta su experiencia, marcada por la fragilidad de la vida y el renacer. En una entrevista con F90 por ESPN, Perdomo compartió sus recuerdos fragmentados del accidente: “Me acuerdo poco la verdad. Me acuerdo del pantallazo del camión y nada más. Calculo que fue una negligencia mía, que no me di cuenta, en algo me habré distraído”. Reveló que no recuerda el error que llevó al choque, destacando la confusión posterior al accidente: “En un momento no sabía en qué auto había chocado. Si era el de mi vieja o el mío. Tuve una laguna ahí cuando volví”.

image.png Luciano Perdomo: el jugador del Club Atlético Chacarita Juniors habló del accidente que lo dejó en coma una semana El jugador admitió no tener el cinturón de seguridad puesto y sugirió que la distracción, posiblemente sintonizar la radio, pudo haber contribuido al accidente. “Yo no llegué al próximo pueblo que está saliendo de Monte, que es Abbott, que está a diez minutos, yo no llegué. He pasado por el lugar del accidente y no me acuerdo de nada”, expresó.

La lucha por la vida y el renacer del jugador de Chacarita Después de una semana en coma, Perdomo despertó con la imagen reconfortante de su madre y su pareja a su lado. "Es como volver a nacer. Fue bastante duro para todos, pero ya con la fuerza y las ganas de salir adelante", relató emocionado. El futbolista destacó cómo esta experiencia transformó su perspectiva: “Cuando empecé a ver los homenajes, por así decirlo, lloraba mucho porque tenía mucha felicidad”.

Perdomo reflexionó sobre las presiones del día a día y la importancia de valorar cada momento. “A veces nos ponemos muchas presiones y vamos por el camino correcto. Hay que valorar y disfrutar un poquito más de lo que estamos haciendo”, comentó en diálogo con ESPN. Embed El capitán de Chacarita, además de enfrentar su recuperación, tiene un emprendimiento personal de venta de alimento balanceado para animales. "Nosotros a la tarde tres días a la semana tenemos el reparto. Reparto con un amigo que me da una mano", compartió, revelando su compromiso con su proyecto incluso en medio de la adversidad. La vuelta al fútbol aún es incierta, pero Perdomo se muestra optimista y paciente: “Entiendo que hay un proceso que pasar, el médico me va largando de a poquito y paciencia nada más ahora. Quiero correr ya, si me dejas”. Con su vida marcada por una segunda oportunidad, Luciano Perdomo busca recuperarse no sólo como futbolista sino también como ser humano, apreciando cada paso en este nuevo capítulo de su vida./TN.

