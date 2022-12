Louis Van Gaal y la carta salvadora en caso de ir a penales

Le respondió a Fideo Louis Van Gaal: "No me gustó lo que dijo Di María sobre mí"

Ronald Koeman será su reemplazante una vez que el Mundial finalice para Países Bajos. Supuestamente es la última función de Van Gaal, aunque nadie podría firmarlo, ya que el DT lleva su labor en la sangre. Por eso, procura no dejar nada librado al azar. El neerlandés admitió que aprendió de los errores con la eliminación en Brasil 2014, por penales ante Argentina, y puso manos a la obra, demostrando tener una mente abierta para incorporar otros conocimientos que empezaron a estar vinculados con el fútbol desde el nuevo milenio.

En septiembre, la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) anunció que Peter Murphy, un distinguido entrenador de voley, se sumaba al cuerpo técnico de la Selección de Países Bajos para trabajar con los arqueros. "Debemos prepararnos ahora porque en el Mundial no habrá tiempo. En este tipo de torneos los penales pueden ser un detalle absolutamente decisivo y por esto debemos prestarle máxima atención. Peter no solo es experto en voley. Estudió otras ciencias y los penales, y tiene mucho conocimiento sobre eso. Probablemente seamos el primer país en hacer esto científicamente", avisó van Gaal.

¿Qué hicieron? Murphy y Frans Hoek, el otro entrenador de arqueros, armaron una práctica especial de penales con una base científica sobre seis candidatos: Jasper Cillessen, Mark Flekken, Kjell Scherpen, Andries Noppert, Remko Pasveer y Justin Bijlow. Los últimos tres fueron los elegidos para viajar a Qatar.

"Entre estos tres hay uno que es un 'asesino de los penales'. No te lo voy a decir porque ayudará al rival", le manifestó a un periodista antes del Mundial. Y completó: "Noppert es el único realmente en forma". No mintió. El arquero del Heerenveen fue titular en los cuatro partidos disputados. Y un dato curioso: ¡debutó con su Selección en Qatar! Mientras tanto, usted no se preocupe: Van Gaal esconde, pero más abajo revelaremos cuál es la carta que oculta. Ahora bien, ¿por qué se obsesionó tanto? Países Bajos perdió 5 tandas de penales sobre 7 jugadas:

Eurocopa 1992 - semifinal: Países Bajos 6 - Dinamarca 7

Eurocopa 1996 - cuartos de final: Países Bajos 4 - Francia 5

Mundial 1998 - semifinal: Países Bajos 2 - Brasil 4

Eurocopa 2000 - semifinal: Países Bajos 1 - Italia 3

Eurocopa 2004 - cuartos de final: Países Bajos 5 - Suecia 4

Mundial 2014 - cuartos de final: Países Bajos 4 - Costa Rica 3

Mundial 2014 - semifinal: Países Bajos 2 - Argentina 4

Van Gaal ya tiene un antecedente que recorrió el mundo. En Brasil 2014, ante Costa Rica, mandó a la cancha a Tim Krul en lugar de Jasper Cillesen segundos antes del final de la prórroga. El arquero detuvo dos disparos y Países Bajos se metió en semifinales, pero el técnico no pudo repetirlo ante Argentina por haber utilizado los tres cambios. El efecto psicológico se le volvió en contra y Cillesen no pudo atajar ninguno de los cuatro tiros que efectuó el equipo de Alejandro Sabella.

¿Quién es Peter Murphy?

"Sabe mejor que nadie cómo reaccionan los atletas bajo estrés y cómo prevenir el fracaso. Tiene el conocimiento para mejorar mentalmente a los jugadores". La frase es de Herman Kruis, un entrenador de hockey que conoce a Murphy. Pongamos un ejemplo de cómo trabaja Murphy en otra cita de su colega: "En un partido de voley, el oponente pidió un tiempo muerto para enfriar el juego. Murphy dejó a su equipo en el campo. El movimiento resultó ingenioso tácticamente, porque el entrenador rival se desesperó aún más. Mentalmente, Murphy es un rey".

Todavía algunos catalogan a los penales como una lotería. Sin embargo, es una instancia de juego donde la fortaleza mental prevalece sobre la técnica. Murphy, quien se niega a dar entrevistas hasta después de la Copa del Mundo, nació en Canadá, y fue jugador y técnico de voley: dirigió a la selección femenina de su país e ingresó al Salón de la Fama Internacional por sus logros. Además, se desempeñó como Director de Rendimiento de Entrenadores del Comité Olímpico Neerlandés y, de a poco, comenzó a aplicar su sabiduría en deportes como el ciclismo y el fútbol.

image.png

A sus 75 años se encontraba ofreciendo couchings formativos y especializaciones individuales a técnicos como Frank De Boer y Erik ten Hag, cuando Van Gaal lo llamó para sumarse a su equipo de trabajo. A continuación, éstos son algunos de los lemas que pudimos recoger sobre su filosofía:

Si la otra parte puede aprenderlo, nosotros también.

Todo es posible y posible hasta que ya no es posible.

Mejor un ejercicio con mil variaciones que mil ejercicios sin variación.

La pista que dio Van Gaal: "Piernas de spaghetti"

Dibu Martínez con su particular método ante Colombia, Andrew Redmayne y su baile sacado de un programa infantil contra Perú... Los shows de los arqueros están a la orden del día. No es nada nuevo. "Murphy va a hacer pruebas con mis porteros. Además de apoyarlos psicológicamente, les va a decir cómo hacer temblar al lanzador y hacerlo sentir menos seguro. Hay herramientas y trucos para esto. Está permitido influir en el oponente. Un portero bailando en la línea es muy posible", advirtió el neerlandés.

Murphy y Van Gaal ejemplificaron con la actuación de Bruce Grobbelaar, un sudafricano que brilló en el Liverpool inglés durante 12 años en los que disputó 628 encuentros. En la final de la Liga de Campeones 1984 ante la Roma, Grobbelaar puso nerviosos a sus rivales a la hora de la definición por penales. ¿Cómo? Primero, mordiendo la red del arco y, segundo, moviendo sus piernas como si fueran fideos recién sacados de la olla simulando un temblor. Dos italianos tiraron sus disparos por arriba del travesaño y los Reds conquistaron la Orejona. Además, el arquero se convirtió en el primer sudafricano en obtener una Champions League. Esperemos no tener que observar una imitación suya este viernes...

La carta secreta de Van Gaal es...

No tiene partidos en Copas del Mundo. Apenas dos en su selección: contra Polonia y Bélgica por la Liga de Naciones, en septiembre. Justo, unas semanas después de la incorporación de Murphy. Tiene 39 años y se encuentra disputando su segunda temporada en el Ajax. ¿Por qué Van Gaal llevaría un arquero sin experiencia de selección en el epílogo de su carrera? Con ustedes, Remko Pasveer. A lo largo de su trayectoria, los rivales fallaron 14 penales sobre 63 ejecutados.

image.png

¿Qué hay de los otros dos?

El titular, Andries Noppert, tiene 28 años y recién adquirió continuidad hace dos años. Antes, jugó poco y nada: 17 partidos en 9 temporadas. Solo detuvo un penal en el Foggia, de Italia, en la Serie B.

Justin Bijlow defiende los tres palos del Feyenoord a sus 24 años. También participó en las selecciones juveniles de su país. Si de penas máximas se trata, Bijlow contuvo 4 sobre un total de 24. También podría ser el as bajo la manga de van Gaal, aunque, por las estadísticas, corre detrás de Pasveer.

Se viene Argentina - Países Bajos. Si el partido no se resuelve en los penales, esta investigación quedará archivada y olvidada. Por lo pronto, como piensa y ejecuta van Gaal, no hay que dejar ningún cabo suelto. En la profundización de los detalles puede estar la clasificación a una semifinal de la Copa del Mundo.