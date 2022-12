Louis Van Gaal, picante antes del partido ante Argentina

No es la primera vez que el estratega tiene cortocircuitos con jugadores argentinos. A esta crítica a Messi, se suma el choque con Juan Román Riquelme y con Ángel Di María. "Me dijo 'usted es el mejor del mundo cuando tiene la pelota, cuando no tiene la pelota jugamos con uno menos'", recordó Román, en una entrevista con Animales Sueltos. Además, el actual vice de Boca contó que lo calificó de "desordenado".

En tanto, el cruce con 'Fideo' data de su paso por el Manchester United en la temporada 2014/15. El rosarino llegó tras un buen desempeño en Real Madrid y fue una de las grandes apuestas de los Red Devils. "Había muchos momentos en los que perdía pelotas y eran cosas que él mostraba. Y en todo momento me mostraba lo negativo, las cosas malas, y todo eso me iba tirando para atrás", contó, en diálogo con Clarín.

"Llegó un día que me peleé, que le dije que no quería verlas más, que estaba haciendo las cosas bien, que por qué no me mostraba las cosas buenas. No le gustó cómo se lo dije y a partir de ahí empezó el problema. Ganamos 3-0, hacía un gol y una asistencia y al otro día el entrenador me llamaba y me mostraba videos de los pases que erraba. Yo dije: bueno, erro pases, ¿qué le voy a hacer? No me pongas si no me quieres poner. Y así empezaron las discusiones, yo venía jugando bien y me limpió de un día para el otro", completó.