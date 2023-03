Los técnicos que se adaptan al "nuevo perfil" de Riquelme

Partido a partido". Después del palazo con Instituto, esa es la premisa sobre la cual camina el ciclo de Hugo Ibarra, quien más allá de entender esta situación ya dejó en claro puertas adentro en el Club Atlético Boca Juniors que tiene fuerzas para seguir e intentar revertir la historia. Desde el Consejo de Fútbol no quieren despedirlo y confían en él, por eso le dieron un plus de crédito en el cargo.

No obstante, desde ambos lados saben que el panorama luce complicado y que ante un eventual paso en falso más, lo más probable es que el Negro diga adiós. Su futuro pende de un hilo y de no haber un cambio profundo en la brevedad, él mismo sería el encargado de tomar la iniciativa y dar un paso al costado. Ante este escenario, Juan Román Riquelme ya tiene en claro el perfil de DT que contratará una vez que se libere el banco de suplentes.

En caso de que Ibarra no continúe, la dirigencia de Boca buscará un entrenador con experiencia, con espalda y voz de mando en el vestuario y en la cancha, pero que no sea un "hombre de la casa", sino alguien ajeno a la institución. De esta forma, las opciones se achicarán en La Ribera y les bajarán el pulgar a técnicos de las Inferiores, exjugadores y referentes, como Martín Palermo o Carlos Tevez.

Esto se debe a que ya apostaron por Sebastián Battaglia e Ibarra, ambos multicampeones, y quieren modificar el proceso. Asimismo, no tienen intenciones de que se desgaste, aunque sea mínimamente, la chapa de ídolo de ninguna gloria por un paso fallido en la dirección técnica y una serie de resultados adversos.

¿Quiénes se adaptan a este estilo que quiere Román como futuro técnico? Como fue mencionado, por el momento no hubo ningún llamado porque el Negro sigue siendo el DT y depositan toda su confianza en que pueda levantar cabeza; sin embargo, sí se pueden deslizar varios nombres de técnicos que se ajustan a las características que pretende el vicepresidente -y que además se encuentran sin trabajo-. De hecho, se puede decir que hay un candidato principal...

Marcelo Bielsa

Entre los entrenadores de peso y vasta experiencia que a día de hoy figuran como posibilidad en el mercado, casi naturalmente uno de los primeros que retumba es el de Marcelo Bielsa. Con una metodología de trabajo detallista y específica que lo hace diferente, el Loco es uno de los técnicos más buscados por el Planeta Fútbol. A más de una año de su salida del Leeds, ya son varios los equipos de la Premier League que lo sondearon pero por el momento no pudieron convencerlo.

¿Boca es una posibilidad? En el hipotético caso de que se vaya Ibarra, parece una utopía pensar en él como su reemplazante, más allá de que reúna varios requisitos. Los motivos son varios y van desde que luce difícil verlo volver a un fútbol argentino que no se ajusta a sus ideales en cuanto a lo organizativo, hasta que, como es de público conocimiento, su relación con Román, a quien dejó afuera del Mundial 2002, nunca fue la más cercana. Además, se sabe de su exigencia con los proyectos a largo plazo y esto no iría de la mano con el presente del Xeneize, donde habrá elecciones a fin de año.

bielsa - 521274

Gerardo Martino

Si hay un nombre que siempre fue del gusto del 10 pero por distintas razones nunca se dio su llegada a Brandsen 805, ese es el de Gerardo Martino. Por el estilo de juego que pondera y su forma de trabajar, se adapta a la perfección a la premisa de la dirigencia. De esta manera, se erige como el principal candidato para hacerse cargo del plantel ante una hipotética necesidad de buscar a un entrenador.

Tata martino - 455280

José Pekerman

Después de dejar su cargo de manera repentina en la Selección de Venezuela, José Pekerman es otro de los DT con mucha espalda que está libre y se alinea a los ideales de experiencia y manejo de grupo que pretenden en Boca. Además de eso, mantiene una buen vínculo con Riquelme, a quien llevó al Mundial de Alemania 2006 y elogió cada vez que tuvo oportunidad alguna. ¿Los contras? Por un lado, que a esta altura de su carrera no parece sencillo que se decida a agarrar un desafío de la envergadura que implicaría llegar a La Bombonera. Por el otro, a pesar de sus largos años como conductor, la realidad es que esa sabiduría se centra más a nivel selecciones, ya que apenas dirigió a dos clubes en su carrera.

José Pekerman, Venezuela, entrenamiento, jugadores Foto: Prensa FVF

Antonio Mohamed

Aunque sí tuvo un paso por Boca como jugador, evidentemente no entra en la categoría de ídolos como Battaglia e Ibarra y, en tanto, podría decirse que ingresa en la lista de "perfiles" para dirigir al Xeneize. De hecho, hace algunos años atrás, durante la presidencia de Daniel Angelici, estuvo muy cerca de hacerlo según él mismo lo confesó, pero finalmente Nicolás Burdisso eligió a Gustavo Alfaro. Más allá de esto, el antecedente que lo liga a la dirigencia previa, sumado a que no sería del gusto del Consejo, no lo convertiría en una opción.

Antonio Mohamed - 377883

Ricardo Zielinski

Otro de los experimentados que recientemente quedó en libertad de acción (fue despedido de Nacional de Uruguay) es Ricardo Zielinski, un hombre que en La Ribera siempre trae buenos recuerdos fundamentalmente por sus buenas experiencias contra River: era el DT de Belgrano cuando le ganó la Promoción y además le dio una "mano" a Boca para que gane la Superliga 2019/20 al empatarle a River con Atlético Tucumán en la última fecha. Los hinchas xeneizes siempre lo tienen en el radar...

Zielinski - 261850

Jorge Almirón

Además de Martino, Jorge Almirón, actualmente sin club, es uno de los técnicos que también en los últimos años sonó con fuerza para ponerse el buzo de DT azul y oro. Se sabe que tiene un perfil que le interesa a Román, pero también es una realidad que sus últimas experiencias en Lanús y Elche no fueron buenas y eso no es un dato menor.

Almiron - 240523

Jorge Sampaoli

Tras su salida de hace algunos días de Sevilla y con el ciclo de Ibarra sin margen de error, muchos hinchas se animaron a mencionar a Jorge Sampaoli como una opción. Aunque su paso por la Selección Argentina no dejó la mejor imagen, lo cierto es que tiene una extensa y exitosa trayectoria que siempre lo pone en la mira. Es un nombre de peso, de probada categoría y que al mismo tiempo no es "del club", pero igualmente no parece correr con chances de llegar a La Ribera ante una eventual salida del Negro.

image.png Jorge Sampaoli no pudo revertir la imagen.

Tite

Saliendo del plano local, en tierras brasileñas hay un técnico que por estos días no está dirigiendo y seduce a prácticamente cualquier club y/o Selección: Tite. El reconocido DT que supo comandar a clubes de la talla de Corinthians y Palmeiras fue tendencia en los últimos días ante el pedido masivo de los hinchas xeneizes para que llegue a Brandsen 805, cuando se especuló con el posible adiós de Ibarra.

image.png Tite fue asaltado en Brasil.

#TiteABoca, fue el hashtag que iniciaron los fanáticos, demostrando su deseo de contar con él. Conocimiento del fútbol sudamericano, voz de mando y mucha autoridad, son algunas de las cualidades que reúne y se ajustan a lo que quiere Román, aunque claro está que no sería un hombre fácil de seducir.