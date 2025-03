Los Pumas Seven siguen haciendo historia: primer título en Hong Kong y líderes con una etapa por jugar

En una ráfaga en la segunda mitad, Santiago Alvarez (10') y Marcos Moneta (11') aportaron un par de tries para abrir -y cerrar- el partido. Joaquín Pellandini sumó puntos extra con su conversión.

Pumas Seven, versus Francia, Seven Hong Kong 2025 (02).jpg La Selección de Rugby de Argentina hizo historia en Hong Kong, una parada que le era esquiva Foto: Prensa Selección de Rugby de Argentina

Moneta, justamente, es el tryman del equipo con seis en un VII que apoyó 29 en la temporada. Sobre el cierre del partido, llegó el try francés de la mano de Gregoire Arfeuil (15') y la conversión de Mateo García para poner cifras definitivas. Sin embargo, no había tiempo para más y el árbitro dio por finalizado el encuentro.

Embed Marcos Moneta se expresó tras un título muy especial para él.#SeVenComoNunca pic.twitter.com/QNUzTzGcB7 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) March 30, 2025

Fue el momento de activar los festejos y olvidar aquella final perdida 21 años atrás contra Inglaterra por 22-12 en 2004, cuando Argentina estuvo más cerca de llevarse este título que le faltaba en las vitrinas.

Cómo quedaron las posiciones del circuito mundial del rugby Seven

Con los resultados de este weekend, anteúltima etapa del circuito mundial (la última se disputará en Singapur entre el 5 y 6 de abril), la Argentina continúa liderando la tabla de posiciones con 88 puntos.

El podio se completa con Fiji (76) y España (74). Por debajo del tridente, Sudáfrica 66, Francia 64, Australia 54, Nueva Zelanda 50, Gran Bretaña 38, Kenia 18, Uruguay 17, Irlanda 15 y Estados Unidos 10.

De este modo, Los Pumas están cerca de volver a consagrarse como campeones de Liga. Ya lo hicieron, con 106 puntos en el acumulado, en la temporada pasada.

¿Cómo sigue la historia después de la fase de Liga?

Luego llegará en Los Angeles la gran final entre el 3 y 4 de mayo en el Dignity Health Sports Park, un certamen disputado por los ocho mejores combinados de la general. Los clasificados se van a dividir en dos grupos de cuatro con cabezas de serie basadas en su posición después de Singapur.

El Grupo A estará integrado por los equipos primero, cuarto, quinto y octavo mejor clasificados, mientras que el Grupo B estará integrado por el segundo, tercero, sexto y séptimo clasificados.

El ganador de cada grupo jugará contra el segundo del otro grupo en las semifinales, y las posiciones del podio se decidirán mediante una final entre los dos ganadores de las semifinales y una final por el tercer puesto entre los dos semifinalistas perdedores.

Los equipos que terminen tercero y cuarto en sus respectivos grupos competirán en los play-offs del quinto al octavo lugar.

La campaña de la Selección de rugby 7 de Argentina en el Seven de Hong Kong

35-7 a Fiji (fase de grupos)

52-5 a Estados Unidos (fase de grupos)

35-7 a Irlanda (fase de grupos)

22-14 a Irlanda (cuartos de final)

31-7 a Australia (semifinal)

12-7 a Francia (final)

La palabra del entrenador Santiago Gómez Cora tras el título en Hong Kong

En diálogo con la Unión Argentina de Rugby, Santiago Gómez Cora aseguró: “La verdad que no lo puedo creer, me estaba acordando de estos últimos meses de mi vida, 21 años para tener una revancha. Mi gran sueño era ganar Hong Kong, es la meca del Seven, era mi último de los grandes sueños que tenía en el Circuito Mundial y se cumplió”.

Embed La palabra de nuestro head coach tras la histórica conquista en Hong Kong.#SeVenComoNunca pic.twitter.com/7gJTnhl46U — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) March 30, 2025

“Jamás me imaginé este momento, no pasábamos cuartos de final salvo 2004. Con buen equipo o sin buen equipo fue toda una vida de estar en Hong Kong, aparte terminar temprano y ver la final en la tribuna ya bañados. La verdad que jugar una final acá y ganarla, donde todo empezó, lo que hoy es el Seven, y estar acá y no ganar con el momento que estábamos teniendo me daba un poco de dolor y por suerte se cumplió”, evaluó.

Fuente: con información de Diario Olé